Varisu Trailer: பவர் சீட்ல இருக்காது சார்.. வெளியானது வாரிசு ட்ரெய்லர்.. ஆட்டநாயகன் விஜய்!

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லர் தற்போது வெளியானது. புத்தாண்டு பரிசாக வெளியாகும் என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு சற்றே ஏமாற்றத்தை அளித்து தாமதமாக ரிலீஸ் ஆனாலும், ரசிகர்களை இந்த பொங்கலுக்கு திருப்திப்படுத்தும் படமாக வாரிசு இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை இந்த ட்ரெய்லர் கொடுத்துள்ளது.

தில் ராஜு தயாரிப்பில் இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா, பிரகாஷ் ராஜ், சரத்குமார், பிரபு, குஷ்பு, ஷாம், யோகி பாபு, சதீஷ் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

சமீபத்தில் வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்ற நிலையில், ஜனவரி 4ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு திட்டமிட்டப்படி வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது.

800 கோடி எங்கே.. 187 கோடி எங்கே.. சூப்பர்ஸ்டார் ஆக ஆசைப்படலாமா விஜய்.. மீசை ராஜேந்திரன் விளாசல்!

English summary

Varisu Trailer: Vijay's terrific action and emotional ride makes fans happy. Varisu will ready to clash with Ajith Kumar's Thunivu in theaters on this Pongal 2023. Varisu contains many big star cast also.