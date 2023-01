Varisu vs Thunivu: 2வது வாரத்திலும் துணிவு படத்தை பின்னுக்குத் தள்ளிய வாரிசு.. வசூல் விவரம் இதோ!

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு மற்றும் அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் கடந்த ஜனவரி 11ம் தேதி வெளியாகின. பொங்கல் பண்டிகை வின்னர் யார் என்கிற ஆர்வத்தில் இருந்த ரசிகர்களுக்கு கடந்த வாரம் அதிக வசூல் உடன் நம்பர் ஒன் இடத்தை நடிகர் விஜய் பிடித்தார்.

வாரிசு படத்திற்கு கடுமையான நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் பரவிய நிலையில், இரண்டாவது வாரம் படமே ஓடாது என அஜித் ரசிகர்கள் கலாய்த்து வந்த நிலையில், 2வது வாரத்திலும் விஜய்யின் வாரிசு படம் தான் வசூல் ரீதியாக முதலிடத்தை பிடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதுவரை வாரிசு படக்குழுவினர் 7 நாட்களில் படம் 210 கோடி வசூல் செய்தது என்றும் வெற்றி விழாவையும் அதிகாரப்பூர்வமாக கொண்டாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாரிசு சக்சஸ் மீட்…படக்குழுவினருடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய விஜய்!

English summary

Varisu vs Thunivu Second week Box Office Collection Reports are here. Vijay leads the box office race with Ajith Kumar. Most of theaters housefull for second week also and both the movies expecting a good running for few more weeks in all over the area.