பொங்கலுக்கு இல்லை.. புத்தாண்டுக்கே பெரிய போட்டி காத்திருக்கு.. வாரிசு, துணிவு டிரைலர் வருது!

சென்னை: கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் மற்றும் அஜித் படங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்ள உள்ள நிலையில், வரும் பொங்கல் போட்டியை ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

ஆனால், அதற்கு முன்பே வரும் புத்தாண்டுக்கு வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்களுக்கு இடையே மிகப்பெரிய கிளாஷ் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஆம்.. விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் டிரைலர் மற்றும் அஜித்தின் துணிவு பட டிரைலர் இரண்டுமே புத்தாண்டை முன்னிட்டு டிசம்பர் 31ம் தேதிக்கு வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Vijay's Varisu team and Ajith Kumar's Thunivu team plans for a big clash on New Year 2023 with trailer release buzz trending in social media. After Trailer release fans easily guess who will we be the Pongal 2023 winner.