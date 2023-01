Varisu box office worldwide: கட்டுக்கடங்காத விஜய் ரசிகர்கள்... 200 கோடி வசூலை நெருங்கிய வாரிசு

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் கடந்த வாரம் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

முதன்முறையாக வம்ஷி பைடிப்பள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களுடன் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

வாரிசு வெளியான முதல் நாளில் இருந்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாஸ் காட்டி வருகிறது.இந்நிலையில் தொடர்ச்சியான பொங்கல் விடுமுறையை முன்னிட்டு இந்தப் படத்தின் கலெக்‌ஷன் மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வாரிசு படத்தில் குஷ்பூவோட போர்ஷன் 17 நிமிடங்கள்.. விரைவில் வெளியிடும் படக்குழு!

English summary

Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu hit theaters on the 11th. Vijay's Varisu has been well received by the family audience. Accordingly, it has been reported that Thalapathy Vijay hits the 200 crore milestone in a week.