நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணாவின் அடுத்த அவதாரம்… சிங்கமாக கர்ஜிக்கும் வீர சிம்ஹா ரெட்டி டைட்டில் போஸ்டர்

ஐதராபாத்: தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா தனது 107வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக ஸ்ருதி ஹாசன் நடிக்கும் இந்தப் படத்தை கோபிசந்த் மலினேனி இயக்குகிறார்.

இந்நிலையில், பாலகிருஷ்ணாவின் NBK 107 பட டைட்டில் போஸ்டர் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

