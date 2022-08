Laal Singh Chaddha Box Office: அடிமட்டத்துக்கு சென்ற அமீர்கான் படத்தின் முதல் நாள் வசூல்!

சென்னை: பாலிவுட்டை அமீர்கான் படம் வந்தாவது காப்பாற்றும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அமீர்கானையே இப்போ யாரு காப்பாத்துவான்னு தெரியாத நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது லால் சிங் சத்தா படத்தின் முதல் நாள் வசூல்.

இயக்குநர் அத்வைத் சந்தன் இயக்கத்தில் அமீர்கான், கரீனா கபூர் மற்றும் நாக சைதன்யா நடிப்பில் வெளியான லால் சிங் சத்தா படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

நாக சைதன்யா நடிப்பில் தெலுங்கில் வெளியாகும் படத்திற்கே முதல் நாளில் இதை விட கலெக்‌ஷன் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அமீர்கானின் தயாரிப்பில் வெளியான படத்திற்கு செம அடி என்றும் பாலிவுட் ரசிகர்கள் பாய்காட் டிரெண்டிங் வென்று விட்டது என கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Laal Singh Chaddha Review:தி ஃபாரஸ்ட் கம்ப் இந்தி ரீமேக் எப்படி இருக்கு? லால் சிங் சத்தா விமர்சனம்!

English summary

Aamir Khan's Laal Singh Chaddha Box Office Day 1 Collection is very low compare to his other movie release collection on Day 1. It's due to the Boycott Laal Singh Chaddha trending in social media let down the movie at the box office.