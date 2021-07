பிரபல பாலிவுட் நடிகர் திலீப்குமார் காலமானார்.. திரை பிரபலங்கள்.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

சென்னை: பிரபல பாலிவுட் நடிகர் திலீப்குமார் காலமானார். அவருக்கு வயது 98.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் திலீப் குமார் தேவதாஸ், கங்கா ஜமுனா, அண்டாஸ், ஆன், ராம் அவுர் ஷியாம் போன்ற பல வெற்றி திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

திலீப்குமார் மும்பை பாந்த்ரா பகுதியில் வசித்து வந்தார். 98 வயதான திலீப்குமாருக்கு வயது மூப்பு காரணமாக அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டு வந்தது.

மூச்சுத்திணறல்.. பழம்பெரும் நடிகர் திலீப் குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை!

Veteran actor Dilip kumar passes away at the age of 98. Dilip kumar has been admitted in hospital last week. today he passed away.