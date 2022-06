வெற்றிமாறன் அடுத்து இயக்க போவது இவரையா...அப்போ வாடிவாசல் நிலைமை?

சென்னை : தேசிய விருது பெற்ற டைரக்டரான வெற்றிமாறன் இயக்கும் படங்கள் ஒவ்வொன்றும் கவனத்தை ஈர்க்கக் கூடியதாக உள்ளது. அடுத்து இவர் யாரை இயக்க போகிறார் என தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி இந்திய சினிமாவே எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டது.

இந்திய அளவில் எதிர்பார்க்கப்படும் டைரக்டராக மாறி விட்ட வெற்றிமாறன் தற்போது சூரி, விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் விடுதலை படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படம் இரண்டு பாகங்களாக இயக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விடுதலை படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருவதால் தான் சூர்யா நடிக்கும் வாடிவாசல் படத்தின் வேலைகளை வெற்றிமாறன் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to latest sources, Vetrimaaran to direct Junior NTR on his next. He is now working in Viduthalai final stage. Vetrimaaran had also talks with Vijay, Kamal, Rajini projects. Fans asked that Vaadivasal may get chance to delay.