விஜய் – வெற்றிமாறன் கூட்டணி கன்ஃபார்ம்...தளபதி 68 ஆ? தளபதி 69?

சென்னை : அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்திருந்த விஜய் - வெற்றிமாறன் இணையும் படம் கிட்டதட்ட உறுதியாகும் நிலையில் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அடுத்த சூப்பர் ஹிட் படம் ரெடி என ரசிகர்கள் இப்போதே பேச துவங்கி விட்டனர்.

தனுஷ் நடித்த பொல்லாதவன், ஆடுகளம் படங்களை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமானவர் வெற்றிமாறன். காக்கா முட்டை, விசாரணை, வடசென்னை, அசுரன், சங்கத்தலைவன் என வரிசையாக பல ஹிட் படங்களை இயக்கி, ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தவர்.

வெற்றிமாறன் இயக்கிய ஆடுகளம் படம் 6 தேசிய விருதுகளை வென்றது. அசுரன் படமும் சிறந்த படத்திற்கான தேசிய விருதினை வென்றது. தேசிய விருது டைரக்டர் என்ற இமேஜுடன் வெற்றிமாறன் இயக்கும் ஒவ்வொரு படமும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. அந்த வரிசையில் தற்போது விடுதலை, வாடிவாசல் என இரு படங்களை இயக்கி வருகிறார்.

தன்மீதான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய ஹேம்நாத் கோரிக்கை.. சித்ரா தந்தை பதிலளிக்க கோர்ட் உத்தரவு!

English summary

Vetrimaaran confirmed that he will be pitching a story to Vijay again. Vetrimaaran has narrated a story to Vijay in the past. But the project didn't work. During that time Vijay had confirmed that he will wait for the director's next project.