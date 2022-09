சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் தரமான இயக்குநர்களில் ஒருவராக திகழும் வெற்றிமாறனின் பிறந்தநாள் விழா இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

1975ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 4ம் தேதி கடலூரில் பிறந்த வெற்றிமாறன் இயக்குநர் பாலுமகேந்திராவின் பட்டறையில் பட்டைத் தீட்டப்பட்டவர்.

விடுதலை படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷூட்டிங்கில் பிசியாக இருக்கும் வெற்றிமாறனுக்கு வாடிவாசல் தீம் கேக்கை ரசிகர்கள் கொடுத்து திக்குமுக்காட செய்து விட்டனர்.

வெற்றிமாறன் பிறந்தநாள்… அழகாக வாழ்த்திய சூரி… சூப்பர் அப்டேட் கொடுத்த விடுதலை படக்குழு…

English summary

Director Vetrimaran epic reaction after watching Vaadivaasal cake on his birthday. He is currently in final schedule of Viduthalai movie. After that he will plans to start Vaadivaasal with Suriya.