விமானத்தில் செம ரொமான்ஸ்...மனைவி நயன்தாராவுடன் வெளிநாடு பறந்த விக்கி...எங்கு தெரியுமா?

சென்னை : விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா ஜோடியின் காதல் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். இந்திய அளவில் டிரெண்டான காதல் ஜோடிகளில் இவர்களும் ஒருவர். இவுர்கள் பற்றிய தகவல் என்றாலே அது உடனடியாக டிரெண்டாகி விடும்.

6 வருடங்களாக காதலித்த வந்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி ஜுன் 9 ம் தேதி திரையுலகமே அசந்து போகும் அளவிற்கு மிக பிரம்மாண்டமாக திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமண தேதி அறிவித்தது முதுல் தற்போது வரை இவர்கள் வெளியிடும் போட்டோக்கள் அனைத்தும் செம வைரலாகி வருகின்றன.

திருமணம் முடிந்ததும் திருப்பதி, கேரளாவில் சில கோயில்களுக்கு சென்றவர்கள், தாய்லாந்தில் ஹனிமூன் கொண்டாட சென்றனர். அங்கு தங்களின் ரொமான்டிக் போட்டோக்களை விக்னேஷ் சிவன் தொடர்ந்து சோஷியல் மீடியாவில் வெளியிட்டு வந்தார்.

English summary

According to the latest reports, the actor-director couple has now left for Spain. The couple plans to stay in the European country for the next 10 days. After their return to Chennai, Nayanthara will start shooting for the next phase of Shah Rukh Khan’s Jawaan. Vignesh on the other hand will start working with Ajith on a new project.