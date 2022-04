ஏகே 62 கதை பற்றி விக்னேஷ் சிவன் சொன்ன சீக்ரெட்...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித்தின் ஏகே 62 படத்தின் கதை பற்றி விக்னேஷ் சிவன் சொன்ன தகவலை கேட்டு அஜித் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி விட்டனர். இதனால் படத்தை எப்போது துவக்குவார்கள் என ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

வலிமை படத்தை தொடர்ந்து அஜித், ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் ஏகே 61 படத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக நடித்து வருகிறார். போனி கபூர் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் நடந்து வருகிறது. சென்னை மவுண்ட் ரோடு போன்று போடப்பட்டுள்ள செட்டில் இந்த ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Recently director Vignesh Shivan talked in twitter space for the promotion of Kaathuvaakula Rendu Kaadhal movie. One of the Ajith fan asked Vicky to AK 62 storyline. He replied that He worked more than 3 years for Ak 62 story. This story will attract everybody. Ajith fans celebrates this information.