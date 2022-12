அந்த பிகில் 2 மட்டும் வேணாம்ணே.. டிரெண்டாகும் தளபதி 68.. விஜய், அட்லி சம்பளம் மட்டும் இவ்வளவா?

சென்னை: இயக்குநர் அட்லி மனைவி பிரியா அட்லியின் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் கலந்து கொண்ட நிலையில், #Thalapathy68 ஹாஷ்டேக்கை ரசிகர்கள் டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

வாரிசு படத்தை முடித்த நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜ் உடன் தளபதி 67 படத்துக்கு நடிகர் விஜய் சமீபத்தில் படு ரகசியமாக பூஜை போட்டு உள்ளார்.

அடுத்தபடியாக தளபதி 68 படத்தை இயக்குநர் அட்லி தான் இயக்கப் போகிறார் என்றும் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கப் போவதாகவும் பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

என்னது நாங்க கர்ப்பமா.. 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அப்பா ஆகப் போகும் சந்தோஷத்தில் குழம்பிட்டாரா அட்லி?

English summary

Vijay and Atlee whopping salary for Thalapathy 68 buzz shocks fans. Vijay fans requests don't take Bigil 2 please work on any historic type movie for Thalapathy VIjay with this huge budget in social media.