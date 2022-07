விஜய்யின் அந்த படத்தை நான் பண்ணியிருந்தால் ஃபீல் குட் மூவியா வந்துருக்கும்.. பார்த்திபன் பளிச்!

சென்னை: இரவின் நிழல் படத்தின் வெளியீட்டுக்கான புரமோஷனில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார் நடிகர் பார்த்திபன்.

பல யூடியூப் சேனல்கள், மீடியாக்களுக்கு பேட்டி அளித்து வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் அளித்த ஒரு பேட்டியில் நடிகர் விஜய்யின் நண்பன் படத்தையே நான் செய்திருக்க வேண்டியது என பேசியது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

மேலும், நடிகர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்கும் இருக்கிறது. விரைவிலேயே அது நிறைவேறும் என்றும் நினைக்கிறேன் என பேசி உள்ளது விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Actor Parthiban who waiting for his World's first single shot movie Iravin Nizhal will release on July 15, told in an interview actor Vijay asked him to do Nanban movie and his wish to make Vijay film soon.