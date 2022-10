விஜய் – அட்லீ கூட்டணியில் தளபதி 68?... அடேங்கப்பா பட்ஜெட்டே சும்மா பதற வைக்குதே…!

சென்னை: விஜய் தற்போது நடித்து வரும் 'வாரிசு' திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 12ம் தேதி வெளியாகிறது.

வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து தளபதி 67 படத்தில் இணையும் விஜய், அடுத்து தளபதி 68 படத்தின் இயக்குநரையும் முடிவு செய்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

படமே இன்னும் வரல.. அதுக்குள்ள 4 கோடிக்கு கார் பரிசா? ஆதிபுருஷ் படத்துக்கு செம பில்டப்பா இருக்கே!

English summary

The latest report suggests that Thalapathy Vijay’s 68th film with director Atlee is most likely to be produced by Mythri Movie Makers. It has been reported, The film will be the most expensive film in Vijay’s Career, said to be more than 450 Crore budget.