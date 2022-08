பிரபல ஹீரோவின் வீடு அருகே சொகுசு வீடு வாங்கிய விஜய்...எதுக்கு இந்த புது வீடு தெரியுமா?

சென்னை : நடிகர் விஜய் தற்போது பிஸியாக அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாகி, இடைவிடாமல் நடித்து வருகிறார். பீஸ்ட் படத்தை முடித்ததும் வாரிசு படத்தில் தற்போது நடித்து வரும் விஜய், அடுத்ததாக தளபதி 67, தளபதி 68 படங்களில் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

தளபதி 67 படத்தை லோகேஷ் கனகராஜும், தளபதி 68 படத்தை அட்லியும் இயக்க போவதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில் ஏ.ஆர்.முருகதாசும் துப்பாக்கி 2 எடுக்க போவதாக சொல்லி வருகிறார்.

விஜய்யை அடுத்தடுத்து இயக்க போகிற டைரக்டர்கள் லிஸ்ட்டில் அடுத்து யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

சென்னையில் புது வீடு வாங்கிய விஜய்..விலை தெரிஞ்சா ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

English summary

According to reports Thalapathy Vijay has bought a new apartment in a posh are in the heart of Chennai city. It is said that he has shelled out the astronomical price of rupees thirty five crores for the property.Vijay has decided to shift his office to the new luxury apartment in the City while his Adayar property will be used for the Vijay Makkal Iyakkam activities.