வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் அம்மா, அப்பா... கண்டுகொள்ளாத விஜய்... ஏன் இந்த மெளனம்?

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸாக உள்ளதை முன்னிட்டு இசை வெளியீட்டு விழாவும் நடைபெற்றது.

நேற்று மாலை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விஜய்யின் அம்மாவும் அப்பாவும் வந்திருந்தது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

கடந்த சில நாட்களாக அம்மா, அப்பாவை சந்திக்காமல் இருக்கும் விஜய், வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் அவர்களைப் பற்றி பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

Vijay starrer Varisu is released for Pongal. Varisu audio release ceremony was held yesterday in Chennai. Both Vijay's mother and father participated in this. But it is noteworthy that Vijay did not talk about them on stage.