விஜய் ரசிகர்கள் என்னை டார்க்கெட் பண்ணிட்டாங்க... இது எனக்கு தெரிஞ்சது தான்: ஜேம்ஸ் வசந்தனின் மெசேஜ்

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் 11ம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இதனை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் வாரிசு ட்ரெய்லர் வெளியாகி ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

முன்னதாக டிசம்பர் 24ம் தேதி வாரிசு படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் கலந்துகொண்ட விஜய்யின் ஹேர் ஸ்டைல், லுக் குறித்து ஊடகவியலாளரும் இசையமைப்பாளருமான ஜேம்ஸ் வசந்தன் விமர்சித்து இருந்தார்.

Varisu music release ceremony was held on 24th December. James Vasanthan had criticized the hairstyle and look of Vijay who participated in it. He expressed pain that Vijay fans are criticizing James Vasanthan due to this.