அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்.. மீண்டும் மீண்டும் போஸ்டர் தானா? ஏமாற்றத்தில் விஜய் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பீஸ்ட் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக், செகண்ட் லுக் மற்றும் 100வது நாள் ஷூட்டிங் போட்டோ முதற்கொண்டு வந்துவிட்ட நிலையில், மீண்டும் ஒரு புதிய போஸ்டர் மட்டுமே வெளியாகி இருப்பது தளபதி ரசிகர்களை டென்ஷன் ஆக்கி உள்ளது.

டார்க் லுக்கில் டஸ்ட் பறக்க முகத்தில் ரத்தக் காயங்களுடன் சிங்கமாக விஜய் கெத்துக் காட்டும் போஸ்டர் ரசிகர்களை ஆறுதல் படுத்தவே நடிகர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளாரா என்கிற கேள்வியையும் கிளப்பி இருக்கிறது.

புத்தாண்டை முன்னிட்டு பீஸ்ட் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பாடல் புரமோவுடன் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றத்தை சந்தித்துள்ளனர்.

சம்மர் சரவெடி.. எங்க ஆட்டம் சும்மா வெறித்தனமா இருக்கும்.. டார்க் லுக்கில் மிரட்டும் 'பீஸ்ட்’ விஜய்!

English summary

Vijay fans unhappy after knowing no beast first single release on this New Year. Just now Thalapathy Vijay release the new poster from the movie beast.