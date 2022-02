யாரு...நான் கார் இன்சூரன்ஸ் கட்டலையா...நச்சுன்னு பதிலடி கொடுத்த விஜய்

சென்னை : நடிகர் விஜய் பயன்படுத்திய மாருதி காருக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டவில்லை என பரவிய குற்றச்சாட்டிற்கு விஜய் சரியான பதிலடித்து கொடுத்துள்ளார். விஜய்யின் இந்த பதிலுக்கு ஆதரவுகள் பெருகி வருகின்றன.

கடந்த தேர்தலின் போது சைக்கிளில் வந்து ஓட்டு போட்டு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தவர் விஜய். இதே போல் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடந்த நகராட்சி அமைப்புக்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் நீலாங்கரையில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடியில் காலை 7 மணிக்கே முதல் ஆளாக வந்து வாக்களித்தார் விஜய். கருப்பு மாஸ்க், சிவப்பு நிற கார், பச்சை சட்டையில் விஜய் வந்தது, அவரை போட்டோ எடுக்க வந்த போட்டோகிராஃபர் ஒருவர் தவறி விழுந்த போது விஜய் தூக்கி விட்டது போன்ற விஷயங்கள் மீடியாக்களில் மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

In the local body election, Vijay cast his vote in the Neelangarai booth. He came in a red Maruthi car. For the past few days, rumours have been spreading that Vijay is an insurance defaulter. But now his team has released an insurance copy of Vijay's car.