விஜய் பிறந்தநாளுக்கு இவங்களும் ட்ரீட் கொடுக்க போறாங்களா...இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே

சென்னை : விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாள் ஜுன் 22 ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதை எப்படி எல்லாம் சிறப்பாக கொண்டாடுவது என ரசிகர்கள், கோலிவுட் பிரபலங்கள், படக்குழுவினர் என போட்டி போட்டு பிளான் செய்து வருகிறார்கள்.

விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்காக வழக்கம் போல் போஸ்டர், பேனர், கட்அவுட், விருந்து, நலத்திட்ட உதவிகள் என பலவிதங்களில் கொண்டாட ரசிகர்கள் ஏற்கனவே ஏற்பாடு செய்ய துவங்கி விட்டனர்.

விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, கோலிவுட் பிரபலங்கள் 48 பேர் ஒன்றிணைந்து காமன் டிபி.,யை வெளியிட்டனர். தன்னை தானே செதுக்கியவன் என்ற தீமுடன் வெளியிடப்பட்ட இந்த சிடிபி செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Apart from thalapathy 66 and thalapathy 67 teams update announcement, Seven screen studio also planned to release special video for Vijay's birthday. Tomorrow 5 pm they will release a special video for celebrating Vijay's 48th birthday.