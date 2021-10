லீக்கான விஜய்யின் பீஸ்ட் BTS வீடியோ... வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பெரிய நடிகர்களின் படங்கள், பெரிய பட்ஜெட் படங்களின் ஷுட்டிங் நடக்கும் செட்டில் போன் பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற ரூல்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இருந்தாலும் அதை மீறி, முக்கிய படங்களின் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஃபோட்டோக்கள் வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பி வருகின்றன.

சர்ச்சையான அந்நியன் இந்தி ரீமேக்... ஆனாலும் நாங்க விடமாட்டோம்ல!

சமீபத்தில் மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஷுட்டிங் ஃபோட்டோக்கள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது. இதனால் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஃபோட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மணிரத்னம் எச்சரித்திருந்தார்.

English summary

Vijay's Beast BTS video leaked in online and vijay fans make this video viral. in this video vijay wearing black shirt with stylish look. earlier this week sivakarthikeyan stated that this story is based on gold traffing.