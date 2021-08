அடிதூள்... செம ஹாட்டாக வெளியான விஜய்யின் பீஸ்ட் அப்டேட்

சென்னை : டைரக்ரை் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் படம் பீஸ்ட். கலாநிதி மாறனின் சன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்த படம் தயாராகி வருகிறது. பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

இந்த படத்தில் விஜய்க்கு 3 வில்லன்கள் இருப்பதாக சமீபத்தில் தான் அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் ஒரு வில்லனாக டைரக்டர் செல்வராகவனும், மற்றொரு வில்லனாக மலையாள நடிகர் ஷைன் டாம் சாகோ ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.

latest hot update for vijay's beast was the shooting will continue in chennai till august 23 rd. after that beast team to fly russia for major schedule of shooting.