பீஸ்ட் லேட்டஸ்ட் கலக்கல் அப்டேட்... இது தான் படக்குழுவின் மாஸ் பிளானா ?

சென்னை : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் பிரம்மாண்ட படைப்பான பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. முதல்கட்ட ஷுட்டிங் ஜார்ஜியாவில் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங்குகள் சென்னையிலேயே நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் செல்வராகவன், ஷைன் டாம் சாகோ ஆகியோர் முக்கிய வில்லன்களாக நடிக்கிறார்கள். இவர்களுடன் யோகிபாபு, அபர்னா தாஸ், டான்ஸ் மாஸ்டர் சதீஷ், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

அப்படியே 4 நிமிஷம் நின்னுட்டேன்.. விஜய்யுடன் பீஸ்ட் சாங்.. அப்டேட் கொடுத்த பூஜா ஹெக்டே!

English summary

Vijay - Pooja Hegde's style duet song is currently being shot. The song is being shot at Gokulam Studios in Chennai. A special set has been set up in the studio for this song.