விஜய்யின் இந்த பிளாக் பஸ்டர் படத்திற்கும் பார்ட் 2 வருது...இந்த முறை யார் கூட்டணியில் தெரியுமா?

சென்னை : பல சூப்பர் ஹிட் படங்களின் பார்ட் 2 எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விஜய்யின் பிளாக் பஸ்டர் படத்தின் பார்ட் 2 கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட உள்ளதாம். ஆனால் இந்த முறை வேறு கூட்டணியில் இந்த படம் உருவாக உள்ளதாம்.

தமிழில் பல டாப் ஹீரோக்களின் பிளாக் பஸ்டர் படங்களின் இரண்டாம் பாகம் எடுக்கும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. கார்த்தியின் கைதி, சிவகார்த்திகேயனின் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் உள்ளிட்ட சில படங்களும் இந்த லிஸ்டில் உள்ளன. இந்நிலையில் விஜய்யின் பிளாக் பஸ்டர் படமும் பார்ட் 2 இயக்கப்பட உள்ளது.

English summary

According to latest reports, Sun pictures bagged the rights of Vijay's block buster movie Thuppakki 2. After Beast, Sun pictures to produce Vijay's another movie. But still not confirmed that Thuppakki 2 director is A.R.Murugadoss or not. Official announcement may expect to come soon.