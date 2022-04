டைரக்டர் எங்கேப்பா?...’பீஸ்ட்’ எஸ்ஏசியின் ஓப்பன் டாக்... அதிர்ச்சியில் விஜய் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் பல்வேறு நெகடிவ் விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில், விஜய்யின் அப்பா எஸ்.ஏ.சந்திசேகர் பீஸ்ட் படம் பற்றி ஓப்பனாக கூறியுள்ள கருத்து பலரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசானது. இந்த படம் விஜய் ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய செய்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் தீவிர விஜய் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டாலும், மற்றவர்களிடம் நெகடிவ் விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. பீஸ்ட் மற்றும் கேஜிஎஃப் 2 படங்களை ஒப்பிட்டு பலர் கூறி கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

After watching Beast movie, Vijay's father SAC shared his review about the movie. He said that as a fan, Beast wasn't satisfying. He enjoyed till the Arabic Kuthu song. But the film wasn't engaging after that song. Beast relies only on the star power of Vijay. Screenplay was not good in the movie. It was the only reason the movie was not coming well.