நாளை பீஸ்ட் ரிலீஸ்...விஜய்யின் அப்பா எஸ்ஏசி என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் நாளை ரிலீசாக உள்ள நிலையில் விஜய்யின் அப்பா எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், பீஸ்ட் படம் பற்றி பேசி உள்ள வீடியோ ஒன்று வெளியாகி செம டிரெண்டிங் ஆகி உள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் நாளை உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக ரிலீசாக உள்ளது. பீஸ்ட் ரிலீசை படக்குழுவினரும், ரசிகர்களும் வேற லெவலில் மாஸாக கொண்டாடி வருகின்றனர். சன் டிவி அடுத்தடுத்து ப்ரோமோக்களை வெளியிட்டு படத்தை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது.

English summary

Tomorrow, Vijay's Beast will be released worldwide. Due to Beast's release, Vijay's father, SAC, said in his recent interview that he is also waiting for Beast's release as a fan of Vijay. This video went viral on social media. Recently, Vijay said that he believes that his father is equal to God.