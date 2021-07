தளபதி செம ஸ்மார்ட்...பீஸ்ட் கெட்அப்பா...திடீரென வைரலாகும் விஜய் ஃபோட்டோ

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே சோஷியல் மீடியாவில் விஜய் - அஜித் பற்றிய தகவல்கள் தான் ஹாட் டாக்காக இருந்து வருகிறது. பிறந்த நாள், தளபதி 65 ஃபஸ்ட்லுக் மற்றும் டைட்டில் ரிலீஸ் என விஜய் பெயர் டிரெண்டிங் ஆனது. இதைத் தொடர்ந்து வலிமை பட ஃபஸ்ட்லுக் வெளியீட்டின் போது அஜித் பெயர் டிரெண்டிங் ஆனது.

வலிமை மோஷன் போஸ்டர் மற்றும் ஃபஸ்ட்லுக் வெளியிடப்பட்டதும் விஜய் - அஜித் ரசிகர்கள் புதுசு புதுசா ஹேஷ்டாக் உருவாக்கி டிரெண்டிங் ஆக்கினர். வழக்கம் போல் தங்கள் ஃபோவரைட் ஹீரோ தான் நம்பர் ஒன்று எனனும் விவாதம் நடைபெற்றது. இவற்றுடன் அஜித், விஜய் நடிக்கும் படங்களின் அப்டேட்களும் டிரெண்டிங் ஆனது.

வலிமை படத்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகள்... கிழக்கு ஐரோப்பாவிற்கு பறக்கும் தல

English summary

Vijay's new smart, handsome look photo goes viral in social media. Is this photo is Vijay's Beast look was not clear. But vijay fans celebrate their Thalapathy's smart look.