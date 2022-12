அடேய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க... ராக்கம்மா கையத்தட்டு ரஜினி எப்போ ரஞ்சிதமே பாட்டுல வந்தாரு?

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தின் முதல் பாடலான 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' நவம்பர் 5ம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்நிலையில் இந்தப் பாடலின் இன்னொரு வெர்ஷனை நடிகர் சதீஷ் தனது டிவிட்டரில் ஷேர் செய்துள்ளார். அது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

The Ranjithame Ranjithame song released from Vijay's Varisu was well received by the fans. Fans have re-edited this song to look like Rajini is dancing. Actor Sathish has shared this video on his Twitter.