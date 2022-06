விஜய்யின் தளபதி 66 டைட்டில் இது தான்... சீக்ரெட்டை போட்டுடைத்த தெலுங்கு மீடியாக்கள்

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறார். தமன் இசையமைக்கிறார்.

தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. ஏப்ரல் 6 ம் தேதி பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டு, ஆரம்ப கட்டமாக சென்னையில் ஒரு சில நாட்கள் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது. பிறகு ஐதராபாத்தில் உள்ள அன்னபூர்ணா ஸ்டூடியோவில் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது.

ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஜெயசுதா, பிரகாஷ் ராஜ், பிரபு, யோகி பாபு, ஷாம், ஸ்ரீகாந்த், சங்கீதா கிருஷ், சம்யுக்தா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வரும் இந்த படம் குடும்ப சென்டிமென்ட் படம் என ஆரம்பத்திலேயே தில் ராஜு கூறி விட்டார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு விஜய் இது போன்ற ரோலில் நடிக்கிறார் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

English summary

Telugu media says that Vijay's Thalapathy 66 have been titled as Vaarasudu. In tamil it may be Vaarissu. Vaarasudu was first named for a Nagarjuna movie released on 1993. Thalapathy 66 title may be released on June 21nd Vijay's birthday along with first look poster.