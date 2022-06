கோட் சூட்டில் சும்மா ’வாரிசு’ விஜய் மெர்சல் கிளப்புறாரே.. இதுதான் ரியல் பர்த்டே ட்ரீட்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் ஜூன் 22ம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாட உள்ள நிலையில், தனது ரசிகர்களுக்கு அட்டகாசமான பிறந்தநாள் பரிசை கொடுத்துள்ளார் விஜய்.

கோட் சூட்டில் பக்கா மாஸாக நடிக விஜய் போஸ் கொடுத்துள்ள ஃபர்ஸ்ட் லுக்குடன் 'வாரிசு' என்பது தான் படத்தின் டைட்டில் என்பதும் வெளியாகி உள்ளது.

இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் தான் ஒட்டுமொத்த சோஷியல் மீடியாவையும் தற்போது ஆட்சி செய்து வருகிறது.

English summary

Vijay's Thalapathy 66 title Varisu first look out now and Vijay fans go mad about Vijay's Charisma and mannerism in this first look.