அஜித் சொல்றது பொய்… நிரூபிக்க காத்திருக்கும் விஜய்… துணிவுக்கு பதிலடி கொடுக்கப் போகும் வாரிசு!

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்திருந்த வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் இன்று மாலை வெளியாகவுள்ளது.

இந்நிலையில், அஜித் சமீபத்தில் கூறியிருந்த ஒரு கருத்தை பொய் என விஜய் நிரூபிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The first single from Vijay's Varisu is out today. In this case, Ajith had said that a good film does not need promotion. However, it has been reported that Vijay is planning to hold the audio launch of his Varisu film on December 24 in Dubai.