டிசம்பர் 24ல் வாரிசு இசை மழை… ரசிகர்களுக்காக விஜய் துணிந்து எடுத்த அசத்தல் முடிவு!

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு படத்தில் இருந்து முதல் பாடலான ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே கடந்த வாரம் வெளியானது.

ரஞ்சிதமே பாடலை தொடர்ந்து வாரிசு படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வாரிசு படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவை பிரம்மாண்டக நடத்த படக்குழு முடிவு செய்துள்ளதாம்.

ரஞ்சிதமே பாடலுடன் மல்லு கட்டப்போகும் சில்லா சில்லா..துணிவு பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்!

English summary

Vijay starrer Varisu is releasing for Pongal. The first single of this film was released recently and received a great response. In this case, it is reported that the audio release of Varisu will be held on December 24 at Nehru Stadium.