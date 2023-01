வாரிசுக்கு ரேட்டிங்குடன் விமர்சனம் சொன்ன அந்த நபர்... இந்த ரிசல்ட்ட யாருமே எதிர்பார்க்கலையே!

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் 11ம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இன்னும் இரு தினங்களே உள்ள நிலையில் வாரிசு படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு நேற்று வெளியிட்டது.

இந்நிலையில் வாரிசுடன் அஜித்தின் துணிவு திரைப்படமும் பொங்கல் போட்டியில் களமிறங்குகிறது.

இரண்டு திரைப்படங்களுக்குமே ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படும் நிலையில், வாரிசு படத்தின் முதல் விமர்சனம் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Vijay's Varisu is releasing on the 11th. The film has received a U certificate from the censors. In this case, the first review of the Varisu movie is out. Accordingly, this film is said to have got a rating of 3.5.