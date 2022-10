வாரிசு ரிலீஸுக்கு முன்பே 300 கோடி பிசினஸ்…? வசூல் மாஸ்டர் என நிரூபித்த விஜய்!

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் வாரிசு திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்த்த ரசிகரகளுக்கு ஏமாற்றமே கிடைத்துள்ளது.

ஆனால், அதேநேரம் வாரிசு படத்தின் ப்ரி-ரிலீஸ் பிசினஸ் கோலிவுட்டில் மிகப் பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளது. .

2026-ல் வாரிசு ஆட்சி.. போஸ்டர் போட்டு வம்பிழுக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்.. மதுரையில் பரபரப்பு...

English summary

Vijay is currently acting in Varis. Vamshi Paidipally directed this film will release next year for Pongal. In this case, it has been reported that Varisu has collected 300 crore rupees through pre-release business like OTT rights, satellite rights, audio rights, and others.