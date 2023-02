விஜய்யின் வாரிசு ஓடிடி ரிலீஸ் அப்டேட்... அமேசான் ரசிகர்களுக்கு அசத்தல் சர்ப்ரைஸ்

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வந்த வாரிசு திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

வம்ஷி பைடிப்பள்ளி இயக்கத்தில் விஜய்யுடன் ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், பிரபு, பிரகாஷ்ராஜ், ஷாம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியான இந்தப் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 300 கோடியை நெருங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

தொடர்ந்து 3வது வாரமாக திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் வாரிசு படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து தகவல் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Thalapathy Vijay's Varisu collects close to 300 crores worldwide and successfully enters 3rd week. In this case, It has been reported that Varisu film will release on Amazon OTT on the 22nd.