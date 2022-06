முதல் இரண்டு ரஜினி...இது மட்டும் கேஜிஎஃப் 2 ஸ்டைலில் இருக்கே...வாரிசை இப்படியா கலாய்ப்பது

சென்னை : விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வாரிசு படத்தின் அடுத்தடுத்த போஸ்டர்களை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. ஆனாலும் இவைகள் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

விஜய் தற்போது தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் படத்தில் நடத்து வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி நடந்து வருகிறது.

விஜய்யின் 66வது படமாக தயாராகி வரும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், ஐதராபாத்தை தொடர்ந்து சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நேற்று டைட்டிலுடன் ஃபர்ஸ்ட்லுக் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

After first and second looks of Vijay's Varisu, now third look also trolled by netizens. Previous 2 are look like Rajini stills and last one was look like KGF 2 still. But Vijay fans said that compaired to first and second look, third and fourth looks are much better