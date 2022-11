நெட்டிசன்களிடம் சிக்கிய ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே… வேற வழியே இல்லை… வாரிசு டீம் எடுத்த அதிரடி முடிவு!

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் 'வாரிசு' திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த வாரிசு படத்தின் முதல் பாடல் 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' நேற்று வெளியானது.

விஜய் பாடியுள்ள 'ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே' பாடலை நெட்டிசன்கள் பயங்கரமாக ட்ரோல் செய்துவருகின்றனர்.

வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் 'ரஞ்சிதமே’ பாடல் வெளியானது.. விஜய், ராஷ்மிகா வெறித்தனமான டான்ஸ்!

English summary

Varisu first single Ranjithame Ranjithame was released yesterday. Netizens are trolling this song sung by Vijay in Thaman music. In this case, it is said that Varisu second single will be release soon. It is also reported that Anirudh has sung this song.