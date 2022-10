விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் டீசர்… சத்தமே இல்லாமல் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்

சென்னை: விஜய் சேதுபதி, அரவிந்த் சாமி, அதிதி ராவ் நடிப்பில் சத்தமே இல்லாமல் ஒரு படம் உருவாகியுள்ளது.

காந்தி டாக்ஸ் என்ற டைட்டிலில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

35 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மெளன படமாக உருவாகியுள்ள 'காந்தி டாக்ஸ்' டீசர் இப்போது வெளியாகியுள்ளது.

குமுதா ஹாப்பி அண்ணாச்சி.. கலக்கிய விஜய் சேதுபதி.. படம் வெளியாகி 9 ஆண்டுகள்!

English summary

Gandhi Talks movie announcement : The legendary icon of music Industry, AR Rahman meets the versatility of Vijay Sethupathi, Arvind Swami and Aditi Rao Hydari, as they bring together a silent dark comedy, Gandhi Talks coming soon in theatres near you. This film is similar to Pushpaka Vimana which was released 35 years ago with Kamal