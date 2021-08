மும்பையில் முகாமிட்ட விஜய் சேதுபதி...எதுக்குன்னு தெரியுமா

மும்பை : கோலிவுட்டில் கேட்டாலே தலை சுற்ற வைக்கும் அளவிற்கு பிஸியாக இருக்கும் நடிகர் யார் எனக் கேட்டால் அது நம்ம மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி தான். அந்த அளவிற்கு தினம் ஒரு படத்தில் ஒப்பந்தமாகி வருகிறார்.

தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி என பல மொழிகளில் தனது நடிப்பு திறமையைக் காட்டி ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார் விஜய் சேதுபதி. ஏற்கனவே அவர் நடித்த லாபம் உள்ளிட்ட படங்கள் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கின்றன. கைவசம் 12 படங்கள் வரை வைத்திருக்கிறார்.

இதற்கிடையில் தமிழில் சன் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாக உள்ள மாஸ்டர் செஃப் என்ற சர்வதேச சமையல் நிகழ்ச்சி ஒன்றையும் தொகுத்து வழங்க உள்ளார் விஜய் சேதுபதி. இந்த நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 7 ம் தேதி முதல் வார இறுதி நாட்களில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியை தெலுங்கில் ஜெமினி டிவி.,யில் தமன்னா தொகுத்து வழங்க உள்ளார். முன்பே துவங்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய இந்த நிகழ்ச்சி, கொரோனா காரணமாக தாமதமாக துவங்கப்பட உள்ளது.

