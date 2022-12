யாரு சாமி நீங்களாம்.. சண்டைக் காட்சியில் டீ சாப்பிட்டு சாவகாசமாக ஒரு ஃபைட்.. விஜய்சேதுபதியுமா?

சென்னை: இந்த ஆண்டு மாமனிதன் படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த நடிகர் விருதை வென்றுள்ள விஜய்சேதுபதி நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான டிஎஸ்பி படத்தின் கிளைமேக்ஸ் சண்டைக் காட்சியை பார்த்து ரசிகர்கள் அப்படியே ஷாக் ஆகிவிட்டனர்.

இயக்குநர் பொன்ராம் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன் படங்கள் வெற்றி அடைந்தன.

அப்படியே விஜய்சேதுபதியிடமும் ஒரு கால்ஷீட் வாங்கிவிட்ட பொன்ராம் எடுத்த டிஎஸ்பி திரைப்படத்தின் கிளைமேக்ஸ் சண்டைக் காட்சி தான் தற்போது சோஷியல் மீடியா ட்ரோல் மெட்டீரியலே!

English summary

Vijay Sethupathi's DSP movie climax fight trolled by netizen due to hero and villain drinking Tea in between the fight scene. Ponram directed DSP movie failed in box office and getting bad reviews from critics also.