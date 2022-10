விஜய் சேதுபதி படத்துக்கு வந்த சிக்கல்… கிறிஸ்துமஸ் ரிலீஸில் இருந்து கோடை விடுமுறைக்கு போனது ஏன்?

மும்பை: தமிழில் முன்னணி நடிகராக கலக்கி வரும் விஜய் சேதுபதி இந்தியில் 'மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ்' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதியுடன் கத்ரினா கைஃப் நடித்துள்ள மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ் வரும் டிசம்பர் மாதம் 23ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது.

இந்நிலையில், திடீரென மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்படுவதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Vijay Sethupathi and Katrina Kaif starrer Merry Christmas have been postponed. This film will not be released on December 23 this year, as it was planned. The makers have now decided that the film will hit theatres in the 2023 summer vacation.