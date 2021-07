விஜய்சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் மாஸ்டர் செஃப்…. ஒளிபரப்பு தேதி அறிவிப்பு !

சென்னை : விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கும் மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 7ந் தேதி முதல் சன்டிவியில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

வாரந்தோறும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

14 வாரங்கள் நடைபெறும் இந்த ஷோவில் 15வது வாரம் கிரண்ட் ஃபினாலே நடைபெற உள்ளது.

English summary

Master chef show will be premiering on the channel on August 7 and will be telecasted during Saturday and Sunday. The promo featuring Vijay Sethupathi and Tamannaah shows the duo in a colourful and celebration mode.