காத்து வாக்கல ரெண்டு காதல் சூப்பர் அப்டேட்டை வெளியிட்ட விஜய் சேதுபதி

சென்னை : இந்திய அளவில் பிஸியான நடிகராக இருந்து வருபவர் விஜய் சேதுபதி. பல மொழிகளிலும் ஏராளமான படங்களில் நடிக்க கமிட்டாக உள்ளார். இவர் நடித்த பல படங்கள் ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன.

சமீபத்தில் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா, சமந்தா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். முக்கோண காதல் கதையை அடிப்படையாக கொண்டது தான் இந்த படம்.

2021ம் ஆண்டின் சிறந்த திரை ஆளுமை.. 52வது இந்திய சர்வதேச விருது விழாவில் நடிகை ஹேமமாலினிக்கு விருது!

English summary

Vijay sethupathi shared kaathuvakula rendu kaadhal movie update with two photos. he started his dubbing portion. after nayanthara and prabhu now vijay sethupathi starts his dubbing works. fans makes this photos into viral.