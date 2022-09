சரவெடியாக தெறிக்கப் போகும் வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்: விஜய் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த அந்த அப்டேட்

சென்னை: விஜய் தற்போது வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

தில் ராஜூ பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கும் இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகி வருகிறது.

'வாரிசு' படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகும் தேதி குறித்து தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Varisu first single will expect on the Diwali special. Thaman score music for the movie and Vamsi Paidipally is directing the venture. The film is on track for a Pongal 2023 release.