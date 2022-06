ஜானி மாஸ்டரையே தண்ணி குடிக்க வைத்த விஜய்.. பீஸ்ட் மேக்கிங் வீடியோவில் இதை கவனிச்சீங்களா?

சென்னை: பீஸ்ட் படம் குறித்து ஏகப்பட்ட ட்ரோல்கள் எழுந்தாலும் நடிகர் விஜய்யின் பர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றும் டான்ஸை ஒருத்தரும் குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பின்னி பெடலெடுத்துருப்பார்.

47 வயதில் மனுஷன் இன்னம்மா இப்படி டான்ஸ் ஆடுறாரேன்னு ஒட்டுமொத்த சினிமா பிரபலங்களும் ஹலமதி ஹபிபோவையும் ஜாலியோ ஜிம்கானாவையும் வச்சு கண்ணு வாங்காம பார்த்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் வெளியான ஜாலியோ ஜிம்கானா மேக்கிங் வீடியோவில் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஜானியையே நடிகர் விஜய் தண்ணி குடிக்க வைத்த தருணத்தை ரசிகர்கள் நோட் பண்ணி டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

கோப்ரா படத்தோட ஓடிடி உரிமையும் விற்று தீர்ந்தாச்சு.. யார் வாங்கியிருக்காங்க தெரியுமா?

Even Dance master missed this Steps & speed, But my man Actorvijay 💥 #Varisu pic.twitter.com/xPKCFk7unS

English summary

Vijay stuns Jani Master in a particular step on Jolly O Gymkhana song video trending in social media. For Several years he keep entertain his audience with his miracle dance steps.