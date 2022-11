தளபதி 67 டைட்டில் டீசருக்கு ரெடியான விஜய்… கமலின் விக்ரம் ஸ்டைலில் தெறிக்கவிடப் போகும் லோகேஷ்!

சென்னை: வாரிசு படப்பிடிப்பின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருக்கும் விஜய், அடுத்து தளபதி 67ல் இணைகிறார்.

விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் அபிஸியல் அப்டேட் டிசம்பரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தளபதி 67 அப்டேட் கேட்டு காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்காக தரமான டீசருடன் ட்ரீட் கொடுக்க விஜய் - லோகேஷ் காம்போ முடிவு செய்துள்ளதாம்.

வாரிசு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிம்பு… விஜய்க்காக செய்த சம்பவம்: ட்ரெண்டாகும் போட்டோ

English summary

After Varisu, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. The shooting of the film is expected to start soon and it is reported that, Vijay will be ready for shooting of the title teaser of Thalapathy 67. Lokesh has decided to shoot the title teaser of Thalapathy 67 in the style of Kamal's Vikram.