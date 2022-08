கேப்டன பார்த்தாச்சு.. பிறந்தநாள் அதுவுமா தொண்டர்களை சந்தித்த விஜயகாந்த்.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்!

சென்னை: நடிகரும் தேமுதிக தலைவருமான விஜயகாந்த் தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கோயம்பேட்டில் உள்ள தனது கட்சி அலுவலகத்தில் தொண்டர்களை சந்தித்தார்.

விஜயகாந்தின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டான நிலையில், விஜயகாந்த் ரசிகர்கள் #HappyBirthdayCaptainVijayaKanth என்கிற ஹாஷ்டேக்கை போட்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

நடிகர் போண்டாமணி, தேவயாணி உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் விஜயகாந்துக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Vijayakanth fans happy after seeing him on his birthday. They trending #HappyBirthdayCaptainVijayaKanth in Twitter and shares Vijayakanth movie scenes and his photos.