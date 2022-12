என் உயிருக்கு ஆபத்து என்றால் பாடலாசிரியர் தாமரை தான் காரணம்... குற்றம்சாட்டிய விஜி... பின்னணி என்ன?

சென்னை: இனியவளே திரைப்படம் மூலம் பாடலாசிரியராக அறிமுகமானவர் கவிஞர் தாமரை.

அதன்பின்னர் தொடர்ச்சியாக பாடல்கள் எழுதி வந்த தாமரை, கெளதம் மேனன்னுடனான கூட்டணிக்குப் பிறகு மிகவும் பிரபலமானார்.

கெளதம் மேனன் படங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பாடல்கள் வரும் தாமரை, சமீபத்தில் வெளியான வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் பாடல்களையும் எழுதியிருந்தார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் அவருக்கும் தியாகுவுக்கும் இடையேயான விவாகரத்து குறித்து முகநூலில் எழுதியிருந்த தாமரைக்கு, விஜி என்பவர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

