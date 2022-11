விக்ரம் 100-வது நாள் விழா..உண்மையை சொல்லட்டுமா சார்? கமலிடம் பர்மிஷன் வாங்கிய உதயநிதி

விக்ரம் நூறாவது நாள் விழாவில் கலந்து கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் உண்மையை பேசட்டுமா? என்று கமல்ஹாசனிடம் பர்மிஷன் கேட்டார்.

விக்ரம் படத்தின் முதல் விமர்சகன் நான் தான் என்று உதயநிதி கமல் முன் தெரிவித்தார். கமல் அதை ஆமோதித்தார்.

விக்ரம் படம் ரயில் மாதிரி கிளம்பும் என்று சொன்னேன், ஆனால் அது ரயில் அல்ல ராக்கெட் என்று உதயநிதி பேசினார்.

விக்ரம் 100-வது நாள் விழா..ஆட்டோவில் வரணும்னு ஆசையான்னு திட்டினார் பாலசந்தர்..கமல் சொன்ன ஃபிளாஷ்பேக்

Udhayanidhi Stalin, who participated in the Vikram centenary function should I speak the truth? He asked permission from Kamal Haasan. Udayanidhi told Kamal that he was the first critic of Vikram. Kamal approved it. I said that the Vikram movie will take off like a Bullet train, but Udhayanidhi said that it is not a train but a rocket.